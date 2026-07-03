7月3日、本誌の取材によると、“ハラスメント”騒動の渦中にある俳優の佐藤二朗が、静養に入ることがわかった。「『なんでこういうことになってしまったのか』というのが、本人のいちばんの気持ちです。佐藤さんは激怒したりするタイプではありませんから、《さすがに、さすがにもうこれ以上は我慢できません》などのXの書き込みは心配になりました。本人は精神的に落ち込み、静養に入るようです。いつまで休むかは決まっておら