東京・北区の小学校で起きた火事で、女性教師が私物の電気ストーブを持ち込み、洗濯物を乾かしていたことが分かりました。6月19日、北区の滝野川第三小学校で起きた火事では、児童ら11人が重軽傷を負い、火元とみられる音楽準備室から電気ストーブやサーキュレーターが焼けた状態で見つかっています。北区は2日の会見で、電気ストーブや一部のサーキュレーターは音楽担当の女性教師の私物で、私服などを干していたことや他の教職員