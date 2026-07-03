7月1日に「文春オンライン」が報じた俳優・佐藤二朗（57）の橋本愛（30）に対するハラスメント疑惑騒動が波紋を広げている。文春の記事によると、6月23日に最終回を迎えた佐藤と橋本のW主演ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）の撮影中、佐藤が橋本の楽屋に乗り込んで役者としてのキャリアを否定するとも受け取れる発言をしたとされている。のちにフジテレビが外部の弁護士に調査を依頼したところ、佐藤の行為は『深刻なハラス