名古屋市中区の郵便局でクマよけスプレーが噴射された事件で、逮捕されたベトナム国籍の男が、「職場で配られたスプレーを使った」という趣旨の供述をしていることがわかりました。ベトナム国籍のフイン・ニャット・ズイ容疑者(22)は7月1日、中区金山4丁目の名古屋流町郵便局でクマよけスプレーを噴射し、郵便局の営業を妨害した威力業務妨害の疑いで逮捕されました。その後の捜査関係者への取材で、フイ