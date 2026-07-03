近頃は退職代行サービスなども珍しくなくなり、自分で直接伝えにくいことを第三者に任せるケースも増えているようです。ですが、どんなに気まずくても、中にはどう考えても本人が向き合うべき問題もありますよね。今回は、不倫が発覚した夫の代わりに、“別の人”が離婚の話をしにやってきたという驚きのエピソードをご紹介します。◆たまたま早起きした日に飲食店でパートとして働く安斎舞花さん（仮名・30歳）は、健人さん（仮名