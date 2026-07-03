骨格から好印象を設計する印象設計専門家・池田曜央子（いけだ・ようこ）です。元建築士という経歴を活かし、感覚やセンスに頼らず理論で似合わせる骨格補正メイクを考案、トータルの外見づくりを研究し、SNSやレッスンなどを通して提案しています。今回はSNSでも度々話題になる“鼻の肥大化問題”について。鼻が大きいと言われている芸能人が昔の写真と比較され、「切ないけどこれが自然の摂理」「私もにんにく鼻予備軍で悩んでい