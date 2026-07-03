シリアの首都ダマスカスのカフェで2日、爆発があり、およそ30人が死傷しました。シリア外務省は「凶悪なテロ行為だ」と強く非難しています。国営メディアによりますと、ダマスカス中心部のカフェで2日、即席の爆発装置が爆発し、これまでに9人が死亡、20人がケガをしました。爆発装置には金属片が詰められていたため、多数の死傷者につながったとみられています。シリア外務省は「凶悪なテロ行為だ」と強く非難するとともに、治安