13日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（毎週月曜 午後9：00）に出演したM!LK・曽野舜太が同日、公式YouTube「I'm 曽野舜太」を更新。同番組内で妹と同居していることを明かした経緯や、その後の心境を語った。【写真】ドキッ！M!LK曽野舜太がバッグハグ動画内で曽野は、「実は、妹と住んでいました」と改めて報告。「今もそこに居ってくれてんねんけど」と話し、妹の好きなグラノーラにちなみ、「グラちゃん」