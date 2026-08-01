7月30日、『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）が放送された。「同番組といえばもちろん、MCのナイナイが番組の顔。もちろん、人気コーナー『ゴチになります』も、ホストとしての立ち回りが求められますが、30日の放送回は、2人とも“傍観者”のように見えたという意見が一部の視聴者から寄せられました」（芸能記者）この日の「ゴチ」は、VIPチャレンジャーとして女優の黒木メイサとM!LKの吉田仁人が登場。だがナイ