IntelでCEOを務めるLip-Bu Tan氏は、X（旧Twitter）に投稿する形で、NVIDIAでCEOを務めるJensen Huang氏が名誉科学技術博士号を取得したことを祝福した。同社とのパートナーシップ継続にも言及されている。“革ジャン”ことNVIDIAジェンスン・フアン氏が名誉博士号取得。IntelのCEOが祝福 画像は同氏公式X投稿からNVIDIAのCEOであるジェンスン・フアン氏が、アクセラレーティッドコンピューティングと人工知能への傑出した貢献を評