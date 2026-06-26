26日の東京外国為替市場の円相場は1ドル＝161円台後半で取引された。午後5時現在は前日比19銭円高ドル安の1ドル＝161円62〜64銭。ユーロは20銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円01〜05銭。日経平均株価が26日に急落したことで投資家がリスクを回避する姿勢を強め、比較的安全な資産とされる円を買う動きが優勢となった。市場では「政府・日銀による為替介入への警戒感も根強い」（外為ブローカー）との声があった。