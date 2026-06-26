本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 6/26（金） EUR/USD 1.1300（6.40億ユーロ） 1.1325（25.00億ユーロ） 1.1350（26.00億ユーロ） 1.1375（18.00億ユーロ） 1.1385（8.82億ユーロ） 1.1400（27.00億ユーロ） 1.1410（15.00億ユーロ） 1.1425（12.00億ユーロ） 1.1450（13.00億ユーロ） 1.1500（15.00億ユーロ） USD/JPY 160.00（7.