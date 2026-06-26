26日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比390円安の6万9220円と急落。日経平均株価の現物終値6万9360.88円に対しては140.88円安。出来高は5600枚となっている。 TOPIX先物期近は3981.5ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.14ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 69220