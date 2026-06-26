リンクをコピーする

米１０年債利回りは４．３９２％と前日並み水準＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:31）（日本時間21:31）（%） 米2年債 4.098（-0.025） 米10年債4.392（0.000） 米30年債4.875（+0.014） ドイツ2.854（-0.003） 英国4.741（+0.042） カナダ3.407（+0.023） 豪州4.718（-0.010） 日本2.605（-0.019） ※米債以外は10年物