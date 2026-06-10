6月12日より開幕する「FIFA ワールドカップ 2026」。NHKで放送される試合の情報が公開された。 1次リーグは、地上波で日本戦2試合含む、計19試合を生中継(NHK ONEで同時・見逃し配信実施)するほか、BSでも日本戦1試合を放送。フランス、スペイン、アルゼンチンなど強豪国の試合も地上波中継を予定している。 【1次リーグ放送スケジュール】 6月12日(金) 総合テレビ4時～メキ