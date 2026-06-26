参議院の審議で立憲民主党は党首討論や集中審議が開かれていないなどとして高市首相を追及しました。参議院で野党側は、高市首相が出席する党首討論や集中審議の開催について要求しているにもかかわらず、与党から回答がないとしてすべての審議に応じていません。立憲民主党・小沢参院議員「国対委員長間でやり取りをして返ってきた与党の回答は、官邸との調整がなかなか難しいということなんですね」高市首相「官邸との調整が難し