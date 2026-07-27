2022年10月から23年1月にかけて立て続けに発生した、いわゆる「ルフィ広域強盗事件」。この凶悪事件の全貌に迫ったノンフィクション『檻の中のルフィ闇バイトを生んだ者たち』（講談社）が話題を呼んでいる。前編では、著者・栗田シメイ氏が「伝説のかけ子」やフィリピン側の幹部・小島智信被告との取材を通して垣間見た、意外な人間性に迫った。後編では、彼らが荒稼ぎした金の使い道、フィリピンという国が犯罪をどう助長し