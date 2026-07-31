捜査員に囲まれ、うつむきながら歩く男は、住居・職業不詳の竹内一雄容疑者（57）です。強盗傷害の疑いで逮捕されましたが、事件が起きたのは32年前のことでした。竹内容疑者は1994年11月、福岡・久留米市で40代の男性の頭などを殴ってけがをさせ、現金約60万円を奪った疑いが持たれています。1996年に共犯者の男が逮捕され、警察は竹内容疑者を指名手配していました。その後の捜査で、竹内容疑者がフィリピン・マニラに潜伏してい