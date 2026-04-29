ダイバーシティ東京 プラザでは、2026年4月29日から5月6日までの8日間、「ODAIBA かき氷フェス2026」が開催されます。昨年好評だったキッチンカーに加え、新たなキッチンカーも登場し、計8台が集結。ひと足早く夏気分を味わえるイベントです。SNS映えする華やかなかき氷や、スイーツ感覚で楽しめるメニューがそろいます。GWのおでかけにぴったりですよ。見逃せない進化系かき氷！富士天然氷を使用した本格かき氷もイベント期間中は