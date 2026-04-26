ワイモバイルオンラインストアにて新規契約やMNPで「GW事務手数料無料キャンペーン」が5月11日14時59分まで実施中！ソフトバンクは23日、携帯電話サービス「Y!mobile（ワイモバイル）」の公式Webショップ「ワイモバイルオンラインストア」において「GW事務手数料無料キャンペーン」を2026年4月23日（木）10時から5月11日（月）14時59分まで実施するとお知らせしています。GW事務手数料無料キャンペーンでは期間中にワイモバイルオ