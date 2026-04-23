4月22日午後、第97回中央メーデー実行委員会と第97回日比谷メーデー実行委員会が都内で共同記者会見を開き、両メーデーの概要を発表した。 両実行委員会は「大幅賃上げ」「労基法解体反対」「8時間働けば暮らせる社会を」「社会保障の充実」「なくせ貧困・格差・差別」「被災者支援」など労働・生活に関わる共通スローガンで合意。5月1日にそれぞれ集会を実施する。 なお、日比