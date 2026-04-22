ロングヘア―が顔にあたったり…▶▶この作品を最初から読む2023年にデビュー20周年を迎えたコミックエッセイ作家・たかぎなおこさん。そんなたかぎさんの原点ともいえるデビュー作が『150cmライフ。』です。子どもの頃の背の順は、いつも1番前か2番目だったというたかぎさん。日常生活での“小柄あるある”や服選びの工夫など、小柄なたかぎさんならではの視点で切り取られた日常には、150cmだからこその悲喜こもごもが