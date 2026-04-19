ＪＶＡ（日本バレーボール協会）は、４月１７日、２０２６年度バレーボール男子日本代表チームの登録メンバー３７人を発表しました。

石川祐希選手・西田有志選手ら選出

ロサンゼルスオリンピックまであと１年。出場権獲得はもちろん、悲願のメダル獲得に向けての重要な年となる２０２６年シーズン。

注目のメンバーには、パリオリンピックやネーションズリーグ、世界選手権といった主要大会を戦った石川祐希選手（ペルージャ）、髙橋藍選手（サントリー大阪）、西田有志選手（大阪ブルテオン）、関田誠大選手（サントリー大阪）、山本智大選手（大阪ブルテオン）、宮浦健人選手（ウルフドッグス名古屋）といった主力メンバーが選出。

期待の若手もメンバー入り

さらに、チームを率いるロラン・ティリ監督が「新たな才能を発掘し育成する唯一の年」と位置付けた昨シーズンの経験を経て、日本代表としての日の丸の重みを体験した高橋慶帆選手（パリ・バレー）、川野琢磨選手（早稲田大）といった期待の若手選手もメンバーに名を連ねました。

初代表は４人 高校生メンバーも

初代表は４人。河東祐大選手（ジェイテクト愛知）、デ アルマス アライン選手（サントリー大阪）、武田大周選手（東レアローズ静岡）といったＳＶリーグで実績を残した選手が代表入りを叶える中、鎮西高校３年の一ノ瀬漣選手が、ただ１人高校生としてメンバー入りを果たしました。

２０２６年は勝負の年 ロラン・ティリ監督は就任２年目

就任２年目のロラン・ティリ監督にとっても勝負の年となる２０２６年。男子日本代表は、５月１１日から国内での合宿をスタート。強化合宿を行った後、６月８日から中国で始まるネーションズリーグ２０２６大会（第１週）に参戦。日本国内には、７月１３日から大阪市のＡｓｕｅアリーナで行われるネーションズリーグ第３週に登場します。

９月には、オリンピックの出場権がかかったアジア選手権（福岡）、そして３２年ぶりの国内での開催となるアジア競技大会（名古屋）に臨む男子日本代表。この後の活躍に注目です。

２０２６年度バレーボール男子日本代表 登録メンバー

１ 西田有志 ＯＰ（大阪ブルテオン）

２ 小野寺太志 ＭＢ（サントリーサンバーズ大阪）

３ 深津英臣 Ｓ（ウルフドッグス名古屋）

４ 宮浦健人 ＯＰ（ウルフドッグス名古屋）

５ 大塚達宣 ＯＨ（パワーバレー・ミラノ イタリア）

６ 山内晶大 ＭＢ（大阪ブルテオン）

７ 新井雄大 ＯＨ（広島サンダーズ）

８ 関田誠大 Ｓ（サントリーサンバーズ大阪）

９ 河東祐大 Ｓ（ジェイテクトＳＴＩＮＧＳ愛知）

１０ 髙橋健太郎 ＭＢ（ジェイテクトＳＴＩＮＧＳ愛知）

１１ 富田将馬 ＯＨ（大阪ブルテオン）

１２ 髙橋藍 ＯＨ（サントリーサンバーズ大阪）

１３ 小川智大 Ｌ（サントリーサンバーズ大阪）

１４◎石川祐希 ＯＨ（シル・スーサ・ヴィム・ペルージャ イタリア）

１５ 甲斐優斗 ＯＨ（大阪ブルテオン）

１６ 村山豪 ＭＢ（東京グレートベアーズ）

１７ 西本圭吾 ＭＢ（広島サンダーズ）

１８ 西山大翔 ＯＰ（大阪ブルテオン）

１９ 備一真 Ｌ（インボスト・ＣｈＫＳ・へウム ポーランド）

２０ 山本智大 Ｌ（大阪ブルテオン）

２１ 永露元稀 Ｓ（広島サンダーズ）

２２ デ アルマス アライン ＯＨ（サントリーサンバーズ大阪）

２３ エバデダン ラリー ＭＢ（大阪ブルテオン）

２４ 高橋慶帆 ＯP（パリ・バレー フランス）

２５ 下川諒 Ｓ（サントリーサンバーズ大阪）

２６ 後藤陸翔 ＯＨ（東京グレートベアーズ）

２７ 武田大周 Ｌ（東レアローズ静岡）

２８ 麻野堅斗 ＭＢ（早稲田大学）

２９ 三浦大将 ＭＢ（広島サンダーズ）

３０ 西川馨太郎 ＭＢ（大阪ブルテオン）

３１ 工藤有史 ＯＨ（ＶＣ長野トライデンツ）

３２ 佐藤駿一郎 ＭＢ（ウルフドッグス名古屋）

３３ 川野琢磨 ＯＨ（早稲田大学）

３４ 一ノ瀬漣 ＯＨ（鎮西高校）

３５ 伊藤吏玖 ＭＢ（東京グレートベアーズ）

３６ 高橋和幸 Ｌ（ジェイテクトＳＴＩＮＧＳ愛知）

３７ 山田大貴 ＯＨ／ＯＰ（東レアローズ静岡）

◎キャプテン