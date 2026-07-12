病院選びでネットの口コミは信用できるのか――。マツコ・デラックスが語った持論が議論を呼んでいる。「7月10日放送の『マツコ＆有吉かりそめ天国』（テレビ朝日系）で、ネット上のレビュー文化がテーマでした。商品や飲食店などで、“星1つ”しかつけないユーザーが話題になると、マツコ『1個の不快な点だけでこんなに点数落とす?』と苦言を呈しました。その流れで、久保田直子アナウンサーが病院を探す際に口コミを見る、