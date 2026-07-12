テレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」が１０日に放送され、タレントのマツコ・デラックス、有吉弘行が出演した。この日は「カレー超マニアの有吉でも『知らない絶品カレー』を飯尾さんが調査！」。マツコと有吉は、ずん飯尾和樹がカレーを調査する様子をスタジオで見守った。飯尾はドイツビールに舌鼓を打ちながらの調査中に、番組スタッフからマツコが脊髄手術からの退院後に５００ｍｌの缶ビールを８本飲んだと聞