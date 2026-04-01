つつまいさんの漫画「最後にだっこした日。」がインスタグラムで3800以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む第2子を妊娠してから、長男のことを抱っこしなくなったことにふと気付いた母。久しぶりに長男を抱っこしてみると…という内容で、読者からは「きゅーんとしました」「泣けますね…」「とってもよく分かります！」などの声が上がっています。忙しい日々でも大切にしたい“最後の瞬間”つつま