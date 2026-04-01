つつまいさんの漫画「最後にだっこした日。」がインスタグラムで3800以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

第2子を妊娠してから、長男のことを抱っこしなくなったことにふと気付いた母。久しぶりに長男を抱っこしてみると…という内容で、読者からは「きゅーんとしました」「泣けますね…」「とってもよく分かります！」などの声が上がっています。

忙しい日々でも大切にしたい“最後の瞬間”

つつまいさんは、インスタグラムでエッセー漫画などを発表しています。2023年に絵本「うまれるまえのはなし」（石田製本）を出版しました。つつまいさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

つつまいさん「10年前、長男の育休中に漫画制作とインスタグラムへの投稿を始めました。育休中だからこそできる新しい挑戦をしたかったことと、子育ての何気ない出来事をイラストで残したいと思ったことがきっかけです。最初は自分の記録のためでしたが、同じように子育てをしている方とインスタグラムを通じて気持ちを共有し、『うちもです！』や『泣きました』などのコメントをいただくと、自分の中だけでの出来事が、誰かの思い出と重なるんだと感じるようになりました。

また、お仕事のご相談も少しずついただけるようになり、『自分のイラストで誰かの日常を少し彩る』という夢にも近づけていると思っています」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

つつまいさん「下の子のお世話で毎日バタバタと過ぎ去っていたときに、ふと上の子の成長を感じ、それがとてもうれしいことなのに、寂しく切なくなってしまいました。子育ての中にはこうした『気付かない最後』がたくさんあるんだろうなと感じて、このエピソードを描きました」

Q.5年前のエピソードということですが、その後「抱っこ」はしましたか。

つつまいさん「コメントでいただいたアドバイスを元に、家の中で時々おんぶをしています！ ずっしり重くなったけれど、まだまだうれしそうにする長男に、とてもほっこりします」

Q.この他にも、いろいろな「最後」があったと思います。それらを意識したり、記録したりするようになりましたか。

つつまいさん「パッと思い出せないので、意識しようとしても、こうして過ぎ去ってしまうのでしょうね…。『手をつながなくなる』や、『一緒に旅行に行かなくなる』など、これからもそんな出来事があると思うので、意識していければと思っています」

Q.「これは覚えておけばよかった！」と後悔している「最後」はありますか。

つつまいさん「最後に抱っこ紐をした日や、最後にベビーカーを押した日などは、全然覚えていなくて。もっとかみしめたらよかったし、戻れるなら戻りたいです」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

つつまいさん「『一回一回の抱っこをもっと大切にしようと思います！』や『泣きました』『上の子、抱っこします！』など、共感や反響をいただきました。皆さんが抱っこをかみしめるきっかけになっていたら、うれしいです！」