動画配信や音楽など、月額・年額制のサブスクは、今や生活に欠かせないサービスとなった。一方で、契約者が亡くなった後、その解約に遺族が苦労するケースが少なくない。クレジットカードを止めても請求が続いたり、本人以外は解約しづらかったりと、悲しみの中で思わぬ負担を抱える。故人のサブスクは、遺族が解約してよいのか。料金や解約料は誰が負担するのか。相続の際に気をつけるべきポイントについて、池田誠弁護士に聞いた