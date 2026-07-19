お笑いタレント・有吉弘行（52）が19日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、絶対に行きたくない飲食店の特徴について語る場面があった。芸人らとの飲み会で葛飾区立石に向かったという有吉。「焼肉屋に行ったんだけどさ。店員さんはめっちゃ若いんだけど、しっかりしてて。気持ちのいい人たちだったよ。ああいう店がいいな」と接客に感心したという。「うまいけど、なんか（店員が）偏