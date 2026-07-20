サッカー北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の決勝が19日（日本時間20日）、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行われ、スペインが延長戦の末に1-0でアルゼンチンを撃破。4大会ぶりの優勝を飾る中、試合終了直後に乱闘寸前のシーンもあった。後半から圧力を強めたスペイン。何度もアルゼンチンのゴールに迫りながら、得点を奪えないままスコアレスで延長戦に突入した。待望の先制点が生まれたのは延長