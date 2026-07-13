俳優の小日向文世（72）が、12日放送のTBS系「日曜日の初耳学2時間SP」（午後9時）に出演。堺雅人を「嫌になります」と語るシーンがあった。小日向は人気企画「インタビュアー林修」に登場。第2シーズンが始まる日曜劇場「VIVANT」（27日スタート）の撮影について「監督の福澤（克雄）さんが迫力があるんですよ。基本的に監督はそのシーンを頭からケツまで通して何度も撮るので。独特の緊張感がありますよね」と振り返った。また