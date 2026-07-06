盗撮ハンター”の翌月に盗撮容疑で“盗撮ハンター”の男自身が、実は盗撮魔だった──。６月25日、警視庁浅草署の護送口から姿を見せた男は、絶対に顔を撮られたくなかったのだろう。シャツの丸襟の部分に顔をすっぽり埋め、その上から両手で隠し、全く前が見えない状態のまま歩いて護送車に乗り込んだ。「６月24日に逮捕されたのは、会社員・野村裕章容疑者（53）です。昨年５月、観光地である浅草寺（東京・台東区）で、女性を