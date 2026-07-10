日本テレビがNHKの元エースアナ、和久田麻由子（37）を迎えてスタートさせた報道番組「追跡取材 news LOG」が振るわない。原因は、ニュースのネタ選びが的外れだからだという。とうとう株主総会でも「ひど過ぎる」との声が上がって……。＊＊＊【写真を見る】和久田アナ退局でも困っていない？「NHKは“宝の持ち腐れ”ですよ」進む「若手女子」起用で挙がる30代アナほかザワついた会場日テレの持株会社、日本テレビホール