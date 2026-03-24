イタリア料理のファミリーレストランチェーン「サイゼリヤ」が3月24日、「鶏肉原料の供給不足」を理由に、人気のチキンステーキ2商品の販売休止を公式サイトで発表し、SNS上では嘆きの声が上がっています。【ショック】「えっ…ウソでしょ！？」これがサイゼリヤが販売を休止する“人気2商品”です！サイゼリヤが販売を休止するのは「若鶏のグリル」「柔らかチキンのチーズ焼き」です。店舗により、販売休止の時期が異なる場