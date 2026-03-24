3月23日放送の『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）で、思わぬ “主役” となったのが1頭のシカだった。「この日は、番組開始から30分ほどたったところで、大阪市中心部に出没している若いオスのシカについて約15分にわたり特集。奈良公園から約30キロ離れた場所まで来た可能性が指摘されていますが、安全に戻せる見通しは立っておらず、現状では捕獲も難しい状況で、行政も対応に苦慮しているようです」（スポーツ紙記者）