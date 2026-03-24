冷戦末期の1989年、ソビエト連邦(ソ連)の原子力潜水艦であるコムソモレツ(K-278)が、ノルウェー海沖での演習中に発生した火災によって沈没しました。記事作成時点でも海底にあるコムソモレツの船体から、放射性物質が漏出しているとの調査結果が報告されました。Status of the sunken nuclear submarine Komsomolets in the Norwegian Sea | PNAShttps://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2520144123Sunken Soviet Submarine Is Leak