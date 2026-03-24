日産新型「エルグランド」夏発売へ！販売店に寄せられる反響と期待の声とは

日産が2026年夏の発売を予定している新型「エルグランド」。

2025年秋のイベントでの初公開以降、販売店には多くの声が寄せられています。

【画像】超カッコいい！ これが日産「高級ミニバン」です！（30枚以上）

本記事では、新型の概要とともに、首都圏および関西圏の日産販売店への取材を通して見えてきた、ユーザーの反響や期待について解説します。

日産のフラッグシップミニバンである「エルグランド」は、1997年の初代モデル誕生以来、ゆとりのある室内空間と上質な内装を両立させたモデルとして市場を開拓してきました。

2025年10月に公開された4代目となる新型は、2026年夏の発売が予定されています。公式情報が順次更新されるなか、販売店には購入を検討するユーザーから様々な声が寄せられている現状があります。

新型エルグランドは、「The private MAGLEV (リニアモーターカー)」をデザインコンセプトとしています。

外観は従来型からサイズが拡大され、フロントグリルには日本の伝統工芸である「組子」をモチーフとした意匠が取り入れられました。

サイドパネルは、大きな面構成と緻密なディテールの対比が特徴です。

内装においては、国内モデルとしては初となる14.3インチの大画面統合型インターフェースディスプレイが採用されています。

さらに、64色の設定が可能な間接照明や、3Dサラウンド再生に対応したBOSE 22スピーカープレミアムサウンドシステムを備え、機能性が向上しています。

パワートレインには、専用設計の1.5リッターエンジン（ZR15DDTe）と5つの主要部品を統合した「5-in-1 e-POWER パワートレインユニット」からなる第3世代e-POWERが搭載されます。

くわえて、電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」と、走行シーンに応じて減衰力を調整するインテリジェントダイナミックサスペンションが組み合わされています。

首都圏の日産販売店によると、2025年の世界初公開以降、購入検討者からの問い合わせが継続しているとのことです。

担当者は現状について次のように話しています。

「エルグランドはジャパンモビリティショー2025で世界初公開されて以降、様々なお客様からお問合せを頂いております。

概要はすでに公開されているためお客様からの問合せはグレードや価格、詳細なスペックなどが中心です。

販売店でもまだ詳細はわからないことが多いため、詳しくご説明が出来ていないのが現状です。

そうしたなかでもお客様からは『エルグランドからアルファードに乗り換えたけど、またエルグランドにしようかな』、『昔エルグランドに乗ってたけど、久しぶりに検討したい』などの声をいただく機会があります。

また公開されているパワートレインが『ボディサイズに対して非力ではないか』という声もでていますが、すでに公開されている情報のとおり、力不足ということはないようです。

そのほか、価格に関しては、アルファードのようにエントリーモデルが500万円くらいからを希望されるお客様もそれなりに見受けられますが、噂では600万円前後ではないかと言われていますね」

また関西圏の日産販売店でも同様に、2025年10月以降、公式動画などの情報が更新されるたびに継続的な問い合わせが寄せられています。

「お客様からはデザインに関して、『良いね』『カッコイイ』『アルファードに負けてない』という声。内装に関しては『質感が良さそう』『運転席まわりもすっきりしていて良い』という声もあります。

対して現行のように少し低めのスタイルが気に入っていたお客様からは『背が高い』『アルファードと差別化できてない』という声を頂くこともありました。

また『e-4ORCE』や『新たなサスペンション』の採用に対して、『走りも期待出来るのかな？』と期待されているお客様もいます」

※ ※ ※

新型エルグランドは、プラットフォームの刷新や先進技術の導入により、ミニバンとしての基本機能と走行性能の向上が図られています。

先進運転支援システムとして「プロパイロット 2.0」や、渋滞時に時速50km以下でのハンズオフ走行が可能な「プロパイロット」も搭載される予定です。

販売店の現場では、かつての所有者からの回帰層や、新たな技術に関心を持つ層など、幅広いユーザーからの注目が集まっています。

2026年夏の正式な発売に向け、今後の詳細情報の発表が待たれる状況です。