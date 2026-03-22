「プロレス・Ｓａｒｅｅｅ−ＩＳＭ」（２２日、横浜武道館）Ｓａｒｅｅｅ（２９）のデビュー１５周年記念大会で、昨年末にプロレス再デビューしたスターダム所属のフワちゃんが参戦し、レジェンドたちと初遭遇した。６人タッグマッチで、デビュー４０年目の神取忍（６１）、４１年目の堀田祐美子（５９）と組み、４９年目のジャガー横田（６４）、３８年目の井上貴子（５６）、２年目の暁千華（あかつき・せんか、１９）と対戦