「オープン戦、ドジャース−パドレス」（２０日、グレンデール）ドジャースの開幕投手を務める山本由伸投手がオープン戦最後の先発マウンドに上がり、５回３安打無失点、７奪三振と圧巻の投球を見せた。初回、先頭をあっさり追い込んで９７マイルで見逃し三振に仕留めた。次打者も２球で追い込み、最後は低めのスプリットで空振り三振。３番・ローレアーノも素早く追い込み、カウント２−２からの９７マイルがストライクか