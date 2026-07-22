メジャー昇格への道は細く険しい──というほどではないかもしれない。【もっと読む】日本球団がここから狙う「ウルトラC」21日、佐々木麟太郎（21）がマーリンズと正式契約したことを、自身のインスタグラムで報告した。8巡目指名（全体235位）で、MLB公式サイトのジョナサン・メイヨ記者によれば契約金は21万200ドル（約3448万円）。8巡目指名の相場の23万9200ドルと比べて3万ドル近く安い。そんな佐々木は実際、メジャ