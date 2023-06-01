【ワシントン共同】米政府でテロ情報分析を統括する国家テロ対策センターのケント所長は17日、米国の対イラン攻撃を「良心に照らして支持できない」としてX（旧ツイッター）で辞意を表明した。「イランはわが国にとって差し迫った脅威ではない」と述べた。米メディアによると、イランへの軍事行動を理由に辞意を示した最高位の米政権高官。ケント氏はトランプ大統領宛ての書簡を公開。「この戦争がイスラエルと米国内のロビー