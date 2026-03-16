〈お酒の思い出といえば、地中海で、海の見えるホテルの部屋で、飲みィのやりィのやりまくったときですね〉──なんともバブリーなこのセリフは、30年以上前の高市早苗首相（65）によるもの。【表紙を見る】1992年に出版された高市氏のエッセイ、フランス・カンヌで男性と過ごした思い出も赤裸々に綴られていた国民の誰もが知る存在となり、高市氏をまるでアイドルのように応援する"サナ活"も盛り上がるなかで、過去の著書にも静