7月1日からインドを訪問している高市早苗首相。インドに対して総額2兆円にも及ぶ規模の投資を発表し、日本国民から怒りの声が噴出している。【写真】「首相の会見に必要ないだろ」女優“ライト”が当てられている？との声が上がった高市首相高市早苗首相がインドとの協力を強調2日におこなわれたインド・モディ首相との会談で、高市首相は半導体やレアアース、クリーンエネルギーなどの分野について協力を確認。また経済安全保