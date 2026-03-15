年度替わりをむかえる3月中旬から4月上旬にかけては、進学や就職、人事異動などに伴う引っ越しのピーク。しかし、今シーズンは例年とは様子が異なるようで……。「トラックドライバーの働き方改革（残業規制）の“2024年問題”の影響に加え、人件費や燃料代の高騰で引っ越しの料金が上昇しています。繁忙期以外の5月〜1月と比べて2〜3倍もの価格に跳ね上がるケースも。今シーズンはそこからさらなる料金高騰が予測されています」（