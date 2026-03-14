老け見えの大きな原因となる口元のエイジングサイン。下がった口角や口元のたるみが顔全体の印象を大きく左右することもあります。そこでおすすめなのが、エイジングデザイナー・村木宏衣さん考案のシワ・たるみ解消メソッド。特別な道具は不要で、自宅で手軽に実践できますよ。ぜひチャレンジしてみてください！姿勢の悪化や筋肉の緊張が「シワ・たるみ」の原因に年齢を重ねるにつれ、気になってくる顔のシワやたるみ。エイジング