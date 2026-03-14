暮らしが快適になった、キッチン道具の見直しアイデアを紹介します。3人の子どもを育てる、整理収納アドバイザー1級・クリンネスト1級のせのお愛さん（40代）のケースです。夫が単身赴任中のため、基本ワンオペで家事をしているせのおさん。ここでは、せのおさんが実際に買い替えたアイテムやそのメリットについて語ります。1：ヤカンをマルチポットに変えて麦茶づくりがラクに毎日麦茶をつくるわが家。以前はヤカンを使っていまし