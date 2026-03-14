「ウィル・アイアトンと申します」。3月8日に新たに開設されたインスタグラムのアカウントに投稿された、約50秒の動画が大バズリ中だ。声の主は、ロサンゼルス・ドジャースでデータ分析を担当するウィル・アイアトン氏（37才）だ。長らく大谷の通訳を務めた水原一平受刑者（41才）が2024年3月に球団を解雇されて以降、大谷の新通訳を兼任し、今回のWBCでは戦略スタッフとして侍ジャパンを支えている。大谷の相棒ということもあい