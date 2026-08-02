ドジャースの大谷翔平選手は5試合連続ヒット。山本由伸投手はレッドソックスの吉田正尚選手とメジャー初の直接対決です。ドジャースは1日、レッドソックスと対戦。1番・指名打者で先発出場した大谷は、2試合連続の一発に期待がかかる第1打席で低めのボールをセンターへとはじき返し、自身5試合連続ヒットをマークします。ドジャースの先発は、メジャー自己最多にならぶ12勝目を目指す山本。オリックス、そして侍ジャパンでチームメ