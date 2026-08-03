後半戦がスタートし、パ・リーグは首位を快走するソフトバンクをどの球団が追い上げるかが注目される。その筆頭候補とされるのが日本ハムだ。8月2日時点で貯金13の3位につけ、6.5ゲーム差で追いかける。一方で、就任5年目の新庄剛志監督（54）は来季も続投するか否かは不透明な状況。加えて、主砲とエースの2人の主力選手に他球団移籍の可能性がある。後半戦の戦いぶりが、今オフの去就に大きな影響を与えることは間違いない。