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山本由伸がオリックス元同僚・吉田正尚とのメジャー初対決を完封で制す

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャース山本由伸がレッドソックス戦に先発し8回4安打3失点と力投した
  • オリックス・侍ジャパンの先輩である吉田正尚とのメジャー初対決が実現し3打席完璧に封じた
  • 山本は「ここで対戦できて凄く良かった」と笑顔で振り返り7敗目を喫した
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